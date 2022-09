Indrek Tarand: Meri ei loobunud oma kirgedest ka presidendiametis

See fraas ehk ei rõõmustanud teist volimeest Jüri Luike, aga Meri oli pigem uhke, et Kaalep niimoodi postuleeris. Sest Meri tunnetas ennast (ja õigustatult mitmes mõttes) kui parteidest ülemal seisvat isikut, riigimeest, kui nii võib ütelda. Aga võib ka ütelda, et Kaalep eksis. Sest just tänu sellele, et Isamaa ja Mõõdukad said riigikogus enamuse ning moodustasid valitsuse, sai Lennart Merist ka president, sest kodanikkonna käest sai Arnold Rüütel rohkem hääli kui Meri.