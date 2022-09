Orbán ähvardab Vene-vastased sanktsioonid tühistada, kui neid ei lõdvendata

Ungari peale pahased diplomaadid lekitasid sel nädalal meediasse info, et riik õõnestab taas Venemaa-vastaseid sanktsioone. Sanktsioone peab uuendama iga poole aasta järel, muidu need aeguvad. Vene majanduse vastu võetud meetmetega on seda juba korra tehtud ja neid pole vaja pikendada enne jaanuari lõppu. Ent Ukraina-vastase tegevusega seotud ametnikele ja oligarhidele kehtestatud isiklikud sanktsioonid aeguvad juba 15. septembril ning RFE/RL-i ja Politico teatel on Ungari ähvardanud nende pikendamit blokeerida. Ametlikult ei taha liikmesriigid vaidlust pikemalt kommenteerida, ehkki teemat arutati ka kolmapäevasel EL-i suursaadikute kohtumisel.