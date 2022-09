UUS SARI UKRAINA TAGATUBA | Ukraina kõrge ametnik: „Tooge välja buržuikad!“ Ukraina kulutab talve eel kolm korda rohkem kui teenib

Ukraina SKT on alati olnud üsnagi madal ja erilist kasvu viimase aastakümne ajal ei ole olnud. Eelmisel aastal taastus majandus 2013. aasta tasemest natuke kõrgema 200 miljardi euroni, mis on tegelikult vaid 0.15% maailma majandusest ja vaid 6 korda suurem Eesti SKT-st. Põhjuseid on palju - sõja algus juba 2014. aastal, tööjõu üsna vähene efektiivsus ja innovatsioon, mis ei ole jõudnud mitte kõigisse valdkondadesse.