Kultuurisektor ootab valitsuselt rahasüsti

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2022. aasta teises kvartalis 1693 eurot, kultuurisektoris aga 1302 eurot. „Kahetsusväärselt ületab tänane palgasurve oma erialal tegutsemise soovi, mistõttu on üha keerulisem motiveerida kõrgelt kvalifitseeritud ja aastaid koolitatud eksperte kultuurivaldkonnas jätkama,“ seisis ühises pöördumises, kus peale palgasurve ja ekspertide väljavoolu toodi esile, et kultuurivaldkonna toetused on jäänud ammu jalgu tegevuskulude kasvule.