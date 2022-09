Pedagoog-bandiidid? Maa-amet nõuab endiste õpetajate poole sajandi vanuse aiamaa hävitamist

Aiamaapidajad teevad oma (või võõrastes?) valdustes ringkäigu. Peenrad on kenad ja heas korras. On näha, et aeda on siin peetud kaua. Õunapuud on suured, silma järgi hinnates vähemasti 40-aastased. Kõik on hästi lõigatud ja hoolitsetud. Puud on õunu täis, talisordid veel pooltoored. On ka palju ilutaimi. Suur aastakümneid vana hortensiapõõsas näitab viimaseid õisi. Vähemalt meetrikõrguselt uhkelt pojengipuhmalt on kõik närtsinud õienupud korralikult ära lõigatud. Türgi oad ronivad mööda tugesid, kukehari õitseb mis jaksab. Varane kartul on üles võetud, hilisem saak veel ootab. Kasvuhoonetes on näha veel tomatitaimi. Kokku tegutseb aiamaadel paarkümmend peret. Aiamaalappide keskel on väike ühine puhkeala lillepeenra ja lõkkeasemega.