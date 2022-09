TAGATUBA | Kas Macron õiendas idapoolsete liitlastega? Eesti välispoliitika tegijad pole ühel nõul

Mida Macron täpselt ütles ja kuidas oleks seda kõige õigem prantsuse keelest tõlkida, on pärast 1. septembril Prantsusmaa suursaadikutele peetud kõnet üksjagu arutatud, aga meedia veergudele pole see seni jõudnud. Üks võimalik tõlge: „Me ei peaks joonduma kõige sõjakamate riikide järgi, sest see kätkeks endast konflikti pikendamise riski ja nii võivad kaduda viimasedki suhtluskanalid.“ Kas prantsuskeelsele terminile „va-t’en-guerre“ on õige vaste just „sõjakas“ või hoopis „sõda õhutav“? Mis iganes on õige vastus, on Macroni kõne andnud taas põhjust küsida, kas üks Eesti tähtsamaid liitlasi teeb Putinile vastu seismiseks piisavalt peale selle, et Venemaa valitsejale ohtralt helistab.