„Venemaa kodanike mass, 850 000 inimest, kes saabusid Euroopa Liitu kuni augusti esimese nädala lõpuni, paraku kasvab. Seepärast oleme sunnitud astuma samme Ukraina võidu toetuseks,“ sõnas 17. augustil välisminister Urmas Reinsalu. See on suurepärane selgitus ja õigustus kõikidele Venemaa kodanikke piiravatele meetmetele, mida on rakendatud nii Euroopas kui ka Eestis.