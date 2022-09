Ukraina vägi on suutnud laiali laotada kaks vastupealetungi Hersoni ja Harkivi operatiivsuundandel.

Okupandid kaebavad, et kui varem olid hävitavad löögid peamiselt ladude ja moonavedude pihta, siis nüüd on palju tabamusi isikkoosseisu pihta. Näitena on toodud Hersoni oblastis ühe suurtükidivisjoni 60 protsendi koosseisu kaotused seoses ukrainlaste kaudtulevastase löögiga.