KAART JA VIDEOD | Ukraina üllatusrünnak leidis Harkivi all vastase kaitses nõrga koha ja murdis sellest läbi

Nüüd löövad Vene marurahvuslikud sõjablogijad häirekella, et Ukraina järgmine eesmärk võib olla pealetung Kupjanski ja Izjumi transpordisõlmede suunas, mille õnnestumine lõikaks ära Vene varustuskanalid idarindel. Tuntud Vene sõjapropagandist Aleksandr Kots kujutab Telegrami-kanalis ukrainlaste võimalikke ründesuundi alljärgneval kaardil. Neljapäeva hommikuse seisuga oli Balaklija veel venelaste käes, väidab Kots. „Praegusel võidul on Kiievi jaoks mitte vaid taktikaline, vaid ka informatsiooniline kaal,“ kahetseb Vene ajakirjanik, kelle sõnul vajas Ukraina oma lääne toetajatele näitamiseks tulemusi. „Ja oma miinimumeesmärgi on Ukraina täitnud.“