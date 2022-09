Eesti 200 juhiks kandideeriv Lauri Hussar: meie erakond pandi Kersti Kaljulaidi ideekildudest kokku

Hussar kandideerib samuti Eesti 200 esimehe kohale. Seni on ainult praegune juht Kristina Kallas oma kandideerimise kinnitanud, ükski teine liige nii kindlasõnaliselt oma kandidatuuri välja pole kuulutanud. „Arvan, et Eestil on meie erakonda vaja praegu rohkem kui kunagi varem. Siseneme viimaste aastakümnete suurimasse kriisi ja nüüd on vaja selgeid ja julgeid otsuseid,“ põhjendas Hussar kandideerimist.