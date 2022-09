SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa kaitse kukkus kokku. Ukraina on mõne päevaga vabastanud 700 ruutkilomeetrit maad

Selgus, et seal rindel kaitses olevate Venemaa väeüksuste seis oli oluliselt viletsam kui varem arvati, nii kaitsesid Balaklejat peamiselt Rusgvardia üksused, aga nemad lahinguid pidada eriti ei mõista. Mobikud ei taha eriti sõdida, nende motivatsioon on madal. Venemaa kaitse kukkus kokku ning Ukraina edasiliikumist hakkas takistama kütusepuudus, sest ei olnud arvestatud, et suudetakse kahe päevaga edasi liikuda 50 kilomeetrit. Tänahommikuse seisuga olid Ukraina väed Gruševkas, mis on kohe olulise transpordisõlme Kupjanski külje all.