EESTLANE USA KÕRBEST | Poliitikutele on energiakriisid kasulikud - nii saab oponente nahutada

„Biden on demokraatia surm,“ karjatas Will ja pani kõikide kohalviibivate vabariiklaste silmad särama.

USAs on autota väga raske hakkama saada. Üle 91% siinsetest majapidamistest omab vähemalt ühte sõiduautot. Nii on loogiline, et bensiinihind on meil peamine aruteluaine, seda ka novembrikuiste USA parlamendi (kongressi) valimiste eel.