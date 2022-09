Okupandid on kuulutanud välja lisaks Izjumi ja Kupjanski ka Suure-Burlaki evakuatsiooni, mis on suurem asula Kupjanskist põhjas. Ja ega seal Harkivi oblastis rohkem rajoonikeskusi peale Vovtšanski Belgorodi oblasti piiri ääres enam polegi. Rotid lahkuvad Russki Miri uppuvalt laevalt. Vene maailma ideoloogid on marus, et kogu nende suurvene koloss paljastub ukrainlaste poolt vabastatud alade elanike jaoks savijalgadel ja kes siis enam edaspidi selle kindlust usub.