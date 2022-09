Ukraina on haaranud selgelt initsiatiivi. Lahingud toimuvad – kui need toimuvad – rindelõikudel ja viisil, mida Ukraina valib ja dikteerib. Rollid on vahetunud. Varem pidid taganema ukrainlased, kuid nüüd tuleb venelastel Harkivi oblastis ja Donbassis taanduda ja oma jõude ümber grupeerida.