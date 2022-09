Suurim küsimärk on Ukraina armee, sest ukrainlased on osanud väga hästi varjata oma võimekust. Kui nad suudaksid aga Kupjanskist kiirelt liikuda kagu suunas Svjatoje peale, siis oleks oht kotti jääda nendel Venemaa üksksutel, kes on Limanis ja teistes selle piirkonna linnades, mis on veel Venemaa kontrolli all.