TEATRISTATISTIKA | Piirangud jätsid teatrikülastuste arvule varasemast sügavama jälje

Enimkülastatud teatrite hulka kuulusid endiselt Draamateater (62 972, s.o 799 vaatajat vähem kui aastal 2020), Vanemuine (55 266, s.o 24 740 vähem) ja Estonia (55 262, s.o 26 413 vähem). Vaid Draamateatri külastatavas on jäänud enam-vähem samaks, teistel on see 25 000 ringis vähenenud. Üheteistkümnel riigi- ja munitsipaalteatril oli külastusi 387 324 ehk 116 427 võrra vähem kui aasta varem (503 751). Ometi ei ole vahe kahe koroona-aasta külastuste vahel nii suur ja seda tänu erateatritele, kel õnnestus eelneva aastaga võrreldes külastuste arvu 40 698 vaataja võrra tõsta ja sellega vähendada kahe aasta võrdluses kogukülastuste kaotust (riigiteatrite 116 tuhandelt) 76 tuhandele. Eraetendusasutustest kogus enim vaatajaid Vana Baskini Teater (29 030), järgnesid Tartu Uus Teater (15 535), Pootsi Veinimõis (13 956) ja SKENE katus kunstile (11 502).