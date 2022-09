JUHTKIRI | Keskerakond juhatas sisse palaganihooaja

Just kohvimasinast on kujunenud keskne meem ühe endise valitsusliikme, varasema haridusministri keskerakondlase Mailis Repsi ametist viinud korruptsiooniprotsessis. Rõhutada, et nende erakonna võimuga käib kaasas omastamiskultuur, ei olnud keskerakondlastel just kõige parem mõte.