Eerik-Niiles Kross: võimalik, et nädalaga jõuavadki Ukraina väed idas 24. veebruari joonele

Harkivi vabastamise operatsioon on juba täna üks silmapaistvamaid lahingsaavutusi kogu maailma sõjaajaloos, ilma liialdamata.

Ukrainlastel jätkus strateegilist kannatust pealetung väga korralikult ette valmistada. Juuli alguses saabunud HIMARS-ite ja muude täppisrelvadega hävitati süstemaatiliselt venelaste relvaladusid, juhtimispunkte, logistikasõlmi, radarisüsteeme, õhutõrjet, kütusehoidlaid, kogu logistilist süsteemi. See oli venelasel niikuinii nõrk, aga paari kuuga saavutati ilmselgelt vastase seljataguse põhimõtteline nõrgestamine. HIMARS-itele anti aega tööd teha piisavalt kaua, et nende mõju hakkas olema ka psühholoogiline. Tabati sihtmärke Krimmis ja kaugel rindejoone taga. Tekitati tunne, et Ukraina ulatab igale poole.