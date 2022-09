Aserbaidžaan ründas Armeeniat ka pärast relvarahu, Kreml ja lääs hoiavad tagaplaanile

Ehkki mõlema vaenupoolega suhtleva Venemaa väitel alustati esmaspäeva hommikul vastastikust relvarahu, kaebasid armeenlased ka pärast seda rünnakute üle, mis olid küll väiksema intensiivsusega kui öösel. Peaminister Nikol Pašinjan kinnitas parlamendile, et hukkunud on vähemalt 49 Armeenia sõdurit ja see arv tõenäoliselt kasvab. Aserbaidžaani kaitseministeeriumi sõnul on Armeenia hukkunute arv vähemalt 200 inimest. Ka viis tundi pärast vaherahu jõustumist kinnitasid armeenlased vastase suurtükitule ja jalaväerünnakute jätkumist.