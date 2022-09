Aastat viisteist tagasi nuias professor Ateena ülikoolist, et tutvustaksin teda Eesti pangajuhtidele. Rääkis, et tema tuleks ja teeks meil ses osas kõik korda. Meenutuseks, me olime parasjagu oma internetipangandusega maailma tippu jõudnud ning Kreekas oli samal ajal suhteliselt vähe kohti, kus kaardiga maksta sai.