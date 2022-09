„Rooduülem viskas autost istme välja, et röövitud kraam ära mahuks“ Vene dessantväelase avameelne pihtimus

„Meie polgu jaoks algas sõda 24. veebruari hommikul kell 4. Istusime autodele ja meie pihta hakati raketiheitjatest Grad tulistama. Olime veel Krimmi ja Ukraina piiril. Sel hetkel käis peast läbi, et varem ma polnud uskunud seda jura, et NATO ründab meid, aga äkki on see ikkagi tõsi. Ümberringi olid plahvatused, meie ees seisnud masinad hakkasid edasi liikuma. Siis oli selge, et nüüd on kõik.“