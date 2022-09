PÄEVA TEEMA | Haridustöötajad: magistrikraadiga õpetaja palk alaku 2300-st eurost, täpne tasu olgu individuaalne

Lisaväärtuse loob akadeemiline töö ja enese arendamine väljaspool kohustuslikke ainetunde, olgu see valiktund, ettevalmistus ainevõistluseks, uurimistöö kirjutamine. Kohustuslikule õppekavale lisanduvate valiktundide ainekava ja materjali loomine on lisatöö õpetaja jaoks, sest lisatundide sisu ei ole alati riigi poolt ette antud. Õpilaste ettevalmistamine ainevõistlusteks ja olümpiaadideks on tihtipeale individuaalne ja aeganõudev protsess, küll aga võidavad sellest kõik pooled.