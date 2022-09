Ukraina arutas Harkivi pealetungi põhjalikult USA kindralitega

New York Times kirjutab, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tegi suvel väejuhtidele ülesandeks leida võimalus Hersoni oblasti tagasivõtmiseks. Plaan ka sündis, ent Ukraina väejuhatus otsustas nõu pidada ka oma lääne partneritega, kes selle elluviimise maha laitsid. Ukraina ja USA ohvitserid korraldasid paberil ühise sõjamängu, mis näitas, et suurpealetung kukuks tõenäoliselt läbi ja Ukraina kannaks tohutuid kahjusid. „Modelleerisime natuke ja lahendasime paberil ülesandeid, mis näitasid, et mõned pealetungisuunad oleksid tõenäoliselt edukamad kui teised,“ kommenteeris ajalehele Pentagoni poliitikajuht Colin Kahl.