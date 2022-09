TAGATUBA | Kas tänu sotside pakutavale riigikaitsemaksule tuleb oodatud palgatõus? Vihulas selgub

Neljapäeval ja reedel kogunevad ministrid Vihulasse, et kauni mõisa paksude kivimüüride varjus järgmise aasta eelarvele punkt panna. Viimasel paaril aastal on see kogunemine koroona tõttu ära jäänud, kuid muidu on tegu traditsiooniga, et ministrid peavad viimaseid tuliseid eelarvevaidlusi Stenbocki majast eemal. Muigamisi on öeldud: enne ei väljuta, kui asi on selge. Kaminaleegi valguses ei ole aga midagi sulnist, valitsuskabineti ees seisavad tänavu eriti rasked otsused, sest raha ei ole. Kuid vastu vaatavad kümned tuhanded inimesed, kes ootavad pikisilmi palgatõusu.