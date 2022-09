PÄEVA TEEMA | Mari-Vivian Ellam: Siret Kotka asemel oleksin rahuliku südamega samamoodi talitanud

Taustaks:

Sel kevadel sai riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon vihje, et keskerakondlasel Siret Kotkal on Tallinnas mitu korterit, kuid ta ise elab üürikorteris ja laseb riigikogu kantseleil oma eluasemekulu hüvitada.

„Mul on pangalaen ja ma kasvatan üksinda last,“ põhjendas Kotka, miks peab maksumaksja tema kulusid tasuma. (Eesti Ekspress 14.09)