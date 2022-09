„Kui õpetaja tunneb, et tema töövõime lubaks rohkem tunde lisatasu eest anda, siis direktor seda ei luba. Põhjendusteks on, et õpetaja ei suuda rohkem tööd kvaliteetselt teha. [---] Teiselt poolt ei näe direktor probleemi selles, et ta ise töötab täiskoormusega direktorina ning annab sellele lisaks karjääriõpetuse tunde Kärdla põhikoolis ja töötab teise tööandja juures Hiiumaa gümnaasiumis,“ kirjutasid Kärdla põhikooli õpetajad 2020. aasta oktoobris Hiiumaa vallale, kellele kuulub kool. See on ainult üks paljudest muredest, mida õpetajad ja lapsevanemad on direktorile Margit Kagadzele ette heitnud.