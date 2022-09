„Laseme su lapse maha. Näita ette, kus Ukraina lipu peitsid!“ Kuidas okupandid Harkivi oblastis röövisid ja tapsid

Esimestel päevadel koguti töölised raudteele kokku. Öeldi, et vaja on taastada ühendused Venemaaga. Kõigile lubati alguses suuri palku. Ja kui inimesed olid ära petetud, muutusid numbrid väiksemaks. Nad vedasid sisse kõik, mis vaja, tõid Venemaalt tehnikat ja inimestele lõpuks ei makstudki. Palga asemel anti toidupakke ja öeldi, et raha ei tule. Ja kui tööle ei lähe, siis tullakse sinuga asja selgitama. Nii et inimesed töötasid tasuta. Samal ajal olid kõik hinnad umbes kolm korda tõusnud. Hinnad olid hullumeelsed ja inimesed nälgimise äärel.