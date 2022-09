Tantsusaate täht Ruslan Trochynskyi: kui kaugele ma tahan minna? Ikka võiduni!

Eesti tuntuim ukrainlane, bändi Svjata Vatra ninamees Ruslan Trochynskyi (45) ei ole ka vurrkannina keereldud päeva lõpuks veel kaugeltki oimetu. Bändi- ja pereasjad, lisaks neli-viis tundi tantsutrenni igal argipäeval – see võtaks võhmale igaühe, aga mitte Ruslani. Ta vastab küsimustele pikalt ja temperamentselt, nii et kõige õigem moodus seda usutlust salvestada oleks kahtlemata telekaamera, mitte diktofon. Konkurentsitu lemmikväljend Ruslani sõnavaras on praegu ilmselgelt „särtsakas“, mis lipsab tema juttu pea igas vastuses ja eks määratle see sõna kogu tema olemust.