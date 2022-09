SÕJARAPORT | Igor Taro: Putini vastus Scholzile võib innustada Saksamaad aktiivsemalt Ukrainat abistama

President Zelenskõi külastas äsja vabastatud Izjumi, demonstreerides taas, et tal on miskit, mida Putinil pole.

Krimmis pole küll otseselt sõjalisi sündmusi, kuid okupatsioonivõimud raevutsevad iga väiksemagi asja pärast. Oli võimalus vaadata kummalist videot, kuidas ühe restorani omanik vabandab Putini ja kohaliku kollaborandi Aksjonovi ees selle eest, et tema ruumides lasti ühes pulmas Ukraina lugu. Muist pulmalisi said selle eest aresti ja mõned rahatrahvi, aga videost oli ka näha, et loo ajal tantsiti mõnuga.