Vastandlikud lähenemised. Soome lubab riiki kõik Ukraina varjupaigataotlejad, Eesti saadab paljud tagasi

Veebruari algusest kuni 14. septembrini on keelatud üle Soome-Vene piiri Soome siseneda 38 Ukraina kodanikul. „Peamine põhjus on olnud rahvatervis, teiste sõnadega: isik ei ole täitnud enne 30. juunit kehtinud tervise- ja ohutusnõudeid (koroonapiiranguid),“ rääkis Lehmus. Enamik otsuseid (29 juhtumit) on tehtud Vaalimaa piiripunktis. Teised Nuijamaa (kuus juhtumit) ja Imatra (üks juhtum) piiripunktis. Kahel korral on keelatud lennureisiga siseneda.