Tarmu Tammerk Ragnar Kondi koostööst Läti valitsusega: kui ajakirjanik teeb analüüsi, ei kaota ta sõltumatust

Delfi artiklis on tõstatatud teema, nagu oleks ERR-i korrespondent Ragnar Kond sattunud huvide konflikti, sest on Eesti-Läti suhete raporti kaasautor.



Huvide konflikti realiseerumine siin on olematu. On raske näha, kuidas Eesti-Läti suhete analüüsi kirjapanek raporti jaoks võiks ajakirjaniku edasist sõltumatust kahjustada. Raport käsitleb niivõrd laia teemaderingi ega sisalda mingeid radikaalseid poliitilisi ideid, mis võiksid ajakirjaniku erapooletut tööd võimatuks teha.



ERR-i korrespondent Ragnar Kond analüüsib oma iganädalastes lugudes ja kommentaarides ju pidevalt Läti olukorda. Mitmed raportis väljatoodud mõtted on tema suust juba ERR-is korduvalt kõlanud. Huvide konflikti otsimine on ilmne ülepingutamine. Praktilise ajakirjanikutöö jaoks siit ohtu ei teki, kui raporti sisuga vähegi tutvuda. Toimetuse poolt jälgib peatoimetaja, et Läti kajastus oleks adekvaatne ja igakülgne.



On tavapärane praktika, et ajakirjanikud kirjutavad raamatuid või teevad analüüse teemadel, mida nad on pikalt kajastanud. Nimetatud raporti on tellinud mõlema riigi välisministeeriumid, aga autoritel on vabadus esitada oma isiklikud seisukohad. Tegemist ei ole riikliku positsiooni sõnastamisega, mida ajakirjanik tõepoolest teha ei saaks.



Raporti sissejuhatuses on öeldud, et see on autorite sõltumatu seisukoht.



Raportis on kirjas, et autorid kasutavad aruande tegemisel ka enda isiklikku kogemust. Ragnar Kond võetigi eksperdiks ilmselt seetõttu, et ta on üks väheseid, kes Eesti-Läti suhteid nii detailselt jälgib ja seda oma lugudega pidevalt dokumenteerib.



Saab olla ju sõltumatu järeldustest, mida Eesti ja Läti valitsused võivad raporti põhjal tegema hakata.



Lisaks on raportis ka mitmed kohad, kus autorid teevad kriitilisi märkusi riikide senise tegevuse kohta.



ERR-i veebis kajastas raporti sisu mitte Ragnar Kond, vaid ERR-i veebiuudiste toimetaja. Samas on selge, et Ragnar Kondil on endiselt suur pädevus selle raporti sisu kommenteerimiseks näiteks Eesti-Läti-teemalises arutelusaates. Kes siis veel?