Esmaspäevast suletakse Eesti piir Vene turistidele. Soome kaudu on neile tee Eestisse edaspidigi valla

„Senised piirangud on avaldanud tuntavat mõju ja juba praeguseks on oluliselt langenud Eestisse sisenevate Venemaa kodanike arv,“ ütles PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev. Ta täpsustas, et valdav osa piiriületajaid on Eesti elamisloaga Venemaa kodanikud ja neile jääb piiriületus avatuks edaspidigi.