Ühest kuust ei piisanud. Konkurentsiamet võttis kõrge elektrihinna põhjuste analüüsiks lisaaega

Pärn-Lee sõnul on toimuv murettekitav. „Amet ei saa otseselt paljudel juhtudel hulgimüügi tasandi ettevõtjate tegevusse sekkuda,“ ütles ta. „Kuigi riik on kodutarbijatele taganud kompensatsioonmehhanismid, ei tohi unustada, et tänases olukorras on oluline tagada Eesti majanduse konkurentsivõime tervikuna ja energiakandjate kiire hinnatõus lööb ka ettevõtjaid valusalt,“ lisas ta.

Konkurentsiamet on fookusesse võtnud peale juba mainitud elektri-, gaasi- ja hakkepuidu turgude ka autokütuste ning toidu jaemüügiturud. Olulise turujõuga ettevõtjad ei tohi unustada, et neil on kohustus oma turujõudu mitte kuritarvitada, muu hulgas ei ole lubatud rakendada ebaõiglasi hindu või muid ebaõiglasi äritingimusi. Oluline on ka see, et jaemüüjad ei käituks ebaõiglaselt toidutoojate suhtes, sest toidutootmise toimimine on kriisiajal eriti tähtis.