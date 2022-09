Venemaalt armeelt saadud trofeetehnika osas on ka esimesed arvud meediasse jõudnud (need veel muutuvad, aga suurusjärk on teada). Rasketehnikat kokku 442 ühikut, millest töökorras 237, mida Ukraina juba tänasel päeval kasutab lahingutes. Nendest 105 tanki, millest töökorras 45. Töökorras olid ka 79 soomustransportööri, 41 veoautot, 11 iseliikuvat suurtükki, 11 kõrgendatud läbivusega soomustatud maastikuautot. Üks õhukaitsesüsteem S-300. Komplekt Orlan-10 droone (5 drooni + juhtimispult). Vähemalt sama oluline oli suurte laskemoonaladude kontolli alla võtmine, sest Ukrainal on omajagu nõukogudeaegset relvastust, aga napib laskemoona.