Stsenaarium: Eestisse üritab nädala jooksul siseneda 2000 illegaalset piiriületajat

Möödunud aasta kevadel hakkaski PPA oma plaane täpsustama ja täiendama, tehti uus rakenduskava, kuidas üht, teist ja kolmandat asja lahendatakse, kui palju ja milliseid partnereid kaasatakse ning millistes toimingutes neid kasutatakse. Eelmise aasta sügisest hakati plaani erinevaid osasid väiksemate õppuste raames ka läbi testima. On ju üks asi paberil olev plaan, teine aga reaalne läbi harjutamine.

Ka suurõppust Müür hakati planeerima möödunud sügisel. „See on tervikplaani harjutamiseks ja testimiseks ning annab meile kindluse, et kõik töötab ja me teame, kuidas üht või teist asja on mõistlik teha, kuidas toimivad meie partnerid, kus on kitsaskohad,“ viitas Belitšev.

Toimub Ida-Virumaal

Õppus Müür toimub peamiselt Narva linna lähiümbruses ja Alutaguse vallas ning sellest võtab osa üle 700 inimese PPA-st, kaitseliidust ja kaitseväest ning päästeametist, häirekeskusest, sisekaitseakadeemiast, Viru vanglast, kohtust. „See õppus on väga suuremahuline, kus meil on päriselt inimesed tänaval, metsas, menetluskeskustes. Need ligi 700 inimest kannavad kas treenitava rolli või tegelevad vastutegevusega. Me ei mängi paberil sisserändajatega, vaid meil on lihast ja luust inimesed, kes on piirialadel ja nad tuleb tabada,“ rääkis Belitšev.

Selle õppuse stsenaariumi puhul, kus tegemist on massilise ränderündega, on kohaliku omavalitsuse roll hoida omavalitsus töös, „taluda“ riigi tegevust selle pinnal ja aidata kaasa info andmisega elanikele. „Tuleb arvestada ka seda, et suure hulga sisserändajate puhul on ühe või teise omavalitsuse territooriumile planeeritud menetluskeskused, kuhu me inimesi ajutiselt transpordime ja menetlustoimingud läbi viime.“