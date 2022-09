FAKTIKONTROLL | Kas Eesti elektrihind oli euroliidu viie odavaima seas, nagu väitis Kaja Kallas?

Reformierakonda kuuluv peaminister Kaja Kallas väitis 5. septembri „Aktuaalse kaamera“ saates, et „Eesti hind Euroopaga võrreldes on viiendaks kõige madalam, ehk siis kõikidel teistel kahekümne kahel riigil on meist kõrgem elektrihind.“

KONTROLL. Kallase väitest saab välja lugeda, et ta võrdleb Eestit Euroopa Liidu 27 liikmesriigiga, kellest 22-l olid tema sõnul sellel kuupäeval Eestist kõrgemad elektrihinnad. Kontrollime, kas Euroopa Liidu statistika kinnitab, et elektrihind Eestis oli tõesti antud kuupäeval üks Euroopa Liidu madalamaid.

Siinkohal tuleb välja tuua, et elektri börsihinnad on olnud viimastel kuudel väga ebastabiilsed ning varieerunud päevast päeva, reageerides geopoliitilistele sündmustele ning energiaeksportijate käikudele. Selle tõttu on keeruline jaotada riike elektrihindade järgi ritta. Antud kontrolli kontekstis vaatame aga elektrihindu päeval, mil Kaja Kallas esitas oma väite, ning ka kaks päeva varem, et luua seeläbi võrdlusmoment.

Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) koondab enda alla Euroopa Liidu 39 põhivõrguettevõtjat, kes kauplevad börsil elektriga. Nende poolt on koostatud statistika, mis annab ülevaate EL riikide igapäevastest keskmistest elektrihindadest ühikutes €/MWh. Sellele toetudes vaatleme, millised olid hinnad 3. ja 5. septembril Eestis võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega.

Statistikas on välja toodud 26 Euroopa Liidu liikmesriigi andmed, puudu on vaid hinnad Luksemburgi kohta. Andmeid uurides selgub, et 5. septembril oli kõrgeim elektrihind Šveitsis (480€/MWh) ning madalaim Portugalis ja Hispaanias (189€/MWh). Keskmine hind Eestis oli antud kuupäeval sarnaselt Soomega 366€/MWh.