Imetamiseks sobiva ruumi loomine vähemalt meie suurimasse kontorisse on tööülesannete loetellu ka kirja saanud. Paindlik töökorraldus on juba igal võimalusel normiks kujunenud, kuna kõik näevad, kuidas see kasu toob. Tööjärge ootab näiteks ligipääsetavuse küsimus.