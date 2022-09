ARVUSTUS | Teletegijad kiidavad teletegijaid. Hea küll, aga kas seda on vaja nii pikalt teha?

Teletöötajate võime enda tegemisi hirmsuureks mängida pole siinilmas midagi uut. Vahur Kersna mammutsaated iseendast; lustakad telemängud, kus telenäod küsivad telenägudelt küsimusi teiste telenägude kohta; Eesti Laulu konkursi venitamine veerandfinaalideni; reisisaade „Telenägu reisil, ka koos väikelapsega“ – kõik need on juba varasemad näited, mistap ei maksa üldse imestada, kui teletöötajad jagavad teletöötajatele preemiaid üle nelja tunni kestval telegalal. Mis siis, et telejuht kurdab, et elektriarved tõmbavad hinge kinni, kuid kui telenäod tahavad preemiaid jagada, siis peab jagama ikka nii, et on jagatud.