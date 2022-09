Kes oli selles olukorras vabam: mina või mu poeg? Kui me mõistame vabaduse all valikuvabadust, oli mu poeg vabam, sest tal oli ka lisavabadus otsustada, kuidas mu küsimust tõlgendada. Ta võis seda teha täht-tähelt või siis pigem lähtuda tavaarusaamast, mille järgi on tegemist palvega, mis on viisakusest esitatud küsimuse vormis. Mina, vastupidi, eirasin seda valikut ja tuginesin konventsionaalsele arusaamale.