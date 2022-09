Venemaa ümber põleb maa. Nädalaga eskaleerus sõjategevus kahes mõjupiirkonnas

Armeenia ja Aserbaidžaani relvastatud kokkupõrge algas esmaspäeval, kui Armeenia teatas, et Aserbaidžaani relvajõud avasid tule piiriäärsete Armeenia linnade pihta. Aserbaidžaani sõjaväe pressiesindaja kolonelleitnant Anar Eyvazov ütles, et viimase kuu sõjaline liikumine viitab sellele, et Armeenia valmistub laiaulatuslikuks sõjaliseks provokatsiooniks.