Raske aeg kinnisvaraturul ei tähenda, et ei ole võimalik häid tehinguid leida. See on lihtsalt keerulisem.

Üüritootluse määr on hea suhtarv, mis aitab üüriinvestoril uusi investeeringuid tehes orienteeruda. Tänavu sügisel on Tallinna üüritootluse määr viimase kümne aasta madalaimal tasemel. Järgmiselt on analüüsitud, kuidas see on aegade jooksul liikunud ja milliseid järeldusi võiks sellest teha.