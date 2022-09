SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa on juba otsustanud, et Luhanski oblastit kaitsta ei suudeta?

Propagandistid olid marus, et Venemaad ei kutsutud Suurbritannia kuninganna matusele ja siis nad üritasid oma peremehele truudust välja näidata. Aga ka siin suutsid propagandistid halvas mõttes üllatada, nii näitas Olga Skabeejeva oma saates aastast 1899 pärit filmilõiku, kus Prantsuse kolonisaatorid Aasias viskasid lastele raha, aga Skabeejeva jutu järgi oli see Elizabeth II, kes sündis alles 27 aastat hiljem. See oli nii üle võlli suur vale, et kurjaks said isegi paljud Putini toetajad, aga kui samad inimesed usuvad jutte hanedest kui biorelvadest, siis huvitav jah, miks selline lennukas vale peale ei läinud.