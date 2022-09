Noorte käitumine seab Hiina majanduse raskesse seisu

Enne pandeemiat kujutas 39-aastane Doris Fu nii endale kui ka oma perele ette teistsugust tulevikku: uus auto, suurem korter, nädalavahetusel einestamine mõnes heas restoranis ja puhkused troopilistel saartel. Selle asemel on turunduskonsultant üks väga paljusid 20-ndates ja 30-ndates olevaid hiinlasi, kes tõmbab kulusid kokku seal, kus vähegi saab. Teda on mõjutanud Hiina poliitika, mis on tulenenud koroonaviirusest ja mis on sulgenud riigis mitu paika. Peale selle on Hiinas suur noorte tööpuudus ja hädasolev kinnisvaraturg.