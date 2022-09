ARVUSTUS | Ka rikkad oksendavad! Cannes’is võidutsenud satiir torgib ühiskonna kitsaskohti

Nii ta on, ihnus ja pinnapealsus.

Sarnased kogemused kerkivad silme ette vaadates „Kurbuse kolmnurka“. Alguses saame tuttavaks ebakindla modellipaariga: Carli (Harris Dickinson) ja Yaya (Charlbi Dean), kel omavahel tüliõunaks näiliselt tühised arved ning armukadedus.

Rikkuse tõid käsigranaadid

Yaya on ühtlasi nõnda suure kaliibriga suunamudija, et talle ei paku sponsorid tasuta jäätist või saiatooteid, vaid ikka lõbureisi luksusjahil. Nii lavastaja kui ka stsenaristi toolil istunud Östlund lasebki just seal fantaasial lennata. Õigemini veidi ka klišeedel, aga praegusel juhul see toimib, naeruvääristades ühiskonda, kus imepisike osa rikkaid orkestreerib ülejäänuid.

Jahil kehtib teenindajatele käsulaud: ütle alati „jah“. Kui ikka rikas venelanna arvab, et vahva meelelahutus on vaadata, kuidas meeskonnaliikmed liumäge mööda alla lasevad, siis ikka saab. Üks proua on aga veendunud, et purjed on räpased ja vajavad pesemist (tegu on mootoriga alusega, purjeid pole). Tallegi öeldakse, et peagi tehtud.

Kui rääkida rikkuse allikatest, siis Briti vanapaar näiteks kiitleb, et nad toodavad miine ja käsigranaate. Pahandavad isegi, et tänapäevased eeskirjad hakkasid nende äri piirama.

Tualetirallit on teadlikult nii groteskselt edasi antud, et see tekita vastikust, vaid paneb pigem kibedalt muigama.

Viitasin pealkirjas oksendamisele. Seda näeb laeva õhtusöögistseenis rohkelt. Uhked mereannid jõuavad peenetelt nõudelt põrandale, kui alus samal ajal tormi käes rappub. Seda ja tualetirallit on teadlikult nii groteskselt edasi antud, et see tekita vastikust, vaid paneb pigem kibedalt muigama.

Teine Kuldne Palmioks