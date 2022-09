REPORTAAŽ | London kummardas viimast korda Elizabethile

48 tundi enne matuste algust hakati tavakodanike elu eriti Londoni kesklinnas aina keerulisemaks muutma. Vabad muruplatsid täitusid suurte telekanalite ülekandebussidega, politsei pani iga minuti järel kinni järjekordse tänava. Brittidele on organiseeritud järjekorras seismine alati olnud rahvussport, kuid viimane nädal on isegi ka nende närve korralikult proovile pannud. Aga seda kõike on tehtud nende armastatud Elizabethi heaks.