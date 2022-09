Lavly Perling: ootame valitsuselt kärpekava, mitte uusi makse

Eesti majandus on pöördunud langustrendi ning augustikuise 25,2% inflatsiooniga oleme euroalal esikohal. Ettevõtted tõmbavad investeeringutele pidurit ning tegelevad kriisiplaanidega, sealhulgas vaatavad üle kulutused ning loobuvad ebaolulistest kõrvaltegevustest. Oluline on kriisist kiirelt ja võimalikult väheste kahjudega läbi minna, et seejärel taas kasvule keskenduda. Ettevõtluses on see konkurentsivõime ABC.