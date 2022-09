Lauri Laats: Nord Streami kinni keeramine võib seisata Tallinna ühistranspordi?

Milline on olukord pealinnas, kus ühissõidukid läbivad aastaga ca 35 miljonit kilomeetrit, neist lõviosa bussid ehk 30 miljonit kilomeetrit? See on muide rohkem kui 875 korda ümber maakera sõita. Viimased aastad on olulist rõhku pandud just gaasibusside soetamisele, nii kasutab koguni 350 bussi 520-st kütusena gaasi. Valik tehti esiteks muidugi ettevõtte tegevuse keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel, kuid ka märgatav sääst oli loota ka kütusekulult – umbes kolmandik võrreldes diisliga.