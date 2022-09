Kohtunikud ütlevad, et ei pea probleemiks, et kohtupraktika tagaseljaotsustes niivõrd palju erineb, kuna tegu on nende kaalumisvabadusega. Samas võiks vastu küsida - on see siis õiglane, et samas olukorras olevad inimesed saavad erinevat kohtlemist?