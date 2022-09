FAKTIKONTROLL | „Simpsonid“ ei ennustanud ette kuninganna Elizabeth II surma

Facebooki postituse saatetekstis viitab autor, et kuna väidetav „Simpsonite“ episood läks eetrisse enne kuninganna surma, siis on tegemist ühe suure vandenõuga.

„Kuidas nad saavad seda ette näidata, kui see poleks mõrv? Jah, me teame, miks nad seda teevad, aga miks???“ kirjutas autor.

Stseen Homer Simpsonist koos kuninganna Elizabethiga kohtus on pärit episoodist „Regina monoloogid“ (“The Regina Monologues“). Tegemist on neljanda episoodiga 15. hooajast, mis läks eetrisse 2003. aastal. Selles episoodis sõidab Homer autoga kuninganna vankrile otsa ja saadetakse selle eest kohtu alla. Episoodi vältel kuninganna ei sure ega ole kirstus.