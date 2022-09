Peterburis mässavad kohalikud poliitikud Putini vastu vere hinnaga

Volikogu tahab kõhklejatele näidata, et nad pole üksi

Juferevi sõnul looda volikogu naiivselt, et suudab riigivõimu mõjutada. Ent kuna venelasi ümbritseb riikliku propaganda infomull, mis veenab, et kõik on Putini poolt, võtsid kohalikud poliitikud eesmärgiks inimestele näidata, et nad ei ole üksi ning et on terve omavalitsus, mis on vastu praegusele valitsusele ja selle poliitikale.